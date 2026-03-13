Pier Silvio Berlusconi ha incontrato Checco Zalone nella sede Mediaset di Cologno Monzese. L’incontro è avvenuto per celebrare il successo di ‘Buen Camino’, il film più visto in Italia di sempre. Durante l’incontro, i due hanno discusso anche di progetti futuri legati al cinema. La visita ha avuto come obiettivo principale il riconoscimento del risultato ottenuto dal film.

Ospite speciale nella sede Mediaset di Cologno Monzese. Pier Silvio Berlusconi ha infatti incontrato Checco Zalone per celebrare il successo di 'Buen Camino', il film più visto in Italia della storia, e per parlare di progetti futuri. A sorpresa inoltre Giampaolo Letta, vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Film, ha fatto trovare a Berlusconi e Zalone una statua di scena utilizzata nel film e ispirata al protagonista.

© Lapresse.it - Cinema, incontro Pier Silvio Berlusconi-Zalone: celebrazione per ‘Buen Camino’ e progetti futuri

