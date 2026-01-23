pier silvio berlusconi ringrazia checco zalone per il record di buen camino

Pier Silvio Berlusconi ha espresso il suo ringraziamento a Checco Zalone tramite una nota pubblicata sui principali quotidiani italiani, in seguito al record di incassi raggiunto da Buen Camino. Il film ha infatti conquistato il primo posto nella classifica dei maggiori incassi della storia del cinema italiano, segnando un importante risultato per Mediaset–MFE e per l’attore e regista pugliese.

Pier Silvio Berlusconi ringrazia Checco Zalone per il successo Mediaset–MFE di Buen Camino- Pier Silvio Berlusconi ha scelto di firmare una pagina di ringraziamento sui principali quotidiani italiani per dire grazie a Checco Zalone, dopo il risultato record di Buen Camino, diventato il film con il maggiore incasso nella storia del cinema italiano. La scelta nasce dal fatto che il film, coprodotto dal gruppo Mediaset, rappresenta un risultato condiviso, che ha accompagnato il progetto lungo tutto il suo percorso industriale e creativo fino al successo nelle sale. Nel messaggio pubblicato oggi, Berlusconi ringrazia Zalone per il lavoro svolto e per il traguardo raggiunto, richiamando la risposta del pubblico e la capacità del film di riportare le persone al cinema, restituendo valore a un’esperienza vissuta insieme. 🔗 Leggi su Panorama.it

