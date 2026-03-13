Il 13 marzo sono stati pubblicati nuovi singoli di Annalisa, Eros Ramazzotti ed Emma, segnando un inizio di settimana con molte uscite musicali. Dopo la conclusione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, diversi artisti lanciano inediti e collaborazioni che potrebbero attirare l'attenzione del pubblico e delle classifiche. Le uscite di oggi rappresentano un momento di novità nel panorama musicale italiano.

Archiviata la 76sima edizione del Festival di Sanremo, il weekend si presenta con un ricco bouquet di nuovi singoli e inediti featuring tra artisti pronti a ritagliarsi un posto nelle parti alte delle classifiche. Annalisa – Canzone Estiva: Il nuovo singolo si inserisce nel percorso aperto dall’album Ma io sono fuoco, riprendendone il tema e tornando sul simbolo del fuoco inteso come scintilla creativa e, soprattutto, come capacità di reazione e trasformazione. È una canzone d’amore a strati che si muove in due diverse direzioni: l’amore verso una persona, ma anche l’amore verso il pubblico. Vacci Piano di Emma e Rkomi tra i nuovi singoli del 13 marzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ci sono Annalisa, Eros Ramazzotti, Emma tra i nuovi singoli del 13 marzo

