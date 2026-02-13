Olivia Dean, Myles Smith, Erocaddeo e Jacopo Sol lanciano oggi i loro nuovi singoli, una scelta motivata dal desiderio di aggiornare le playlist primaverili con brani freschi e autentici. A distinguersi tra le uscite di questa giornata è il pezzo di Erocaddeo, che ha deciso di condividere un brano scritto durante un soggiorno in Sicilia, riflettendo le atmosfere dell’isola. Gli artisti internazionali sono i protagonisti dei nuovi singoli presentati nel radio date e sulle piattaforme digitali nella giornata odierna, 13 febbraio.

Olivia Dean – So Easy (To Fall In Love): Un mix irresistibile di soul contemporaneo, pop raffinato ed eleganza senza tempo, quello presentato dalla fresca vincitrice del Grammy Award come attrice emergente, attualmente tra i brani più virali e ascoltati al mondo, si trova infatti alla posizione #6 della Global Chart di Spotify con oltre 425 milioni di stream. Myles Smith e Niall Horan – Drive Safe: Scritto a quattro mani dagli stessi artisti e riflette il loro forte legame creativo e umano nato nel tempo.

© Metropolitanmagazine.it - Ci sono Olivia Dean, Myles Smith, Erocaddeo, Jacopo Sol tra i nuovi singoli del 13 febbraio

