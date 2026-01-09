Ci sono i Blue Tiziano Ferro Ultimo tra i nuovi singoli del 9 gennaio

Il 9 gennaio porta nuove uscite nella musica italiana, con singoli di artisti come Blue, Tiziano Ferro e Ultimo. Questi brani si aggiungono alle proposte del weekend, offrendo ai fan l’opportunità di scoprire nuove melodie e interpretazioni. Un’occasione per ascoltare le novità di alcuni tra i più amati interpreti del panorama musicale nazionale.

I protagonisti della musica italiana i protagonisti del weekend, con i nuovi singoli in uscita nella giornata odierna del 9 gennaio, pronti a scalare le classifiche. Tiziano Ferro – Sono Un Grande: Il brano, che ha dato il titolo all'ultimo disco del cantautore italiano, darà il via così ad un anno importante per Ferro, un anno che lo vedrà di nuovo protagonista negli Stadi dove avrà l'occasione di far ascoltare al pubblico oltre alle canzoni di Sono Un Grande (tra cui la title track e i precedenti singoli Cuore Rotto e Fingo&Spingo ) anche i successi che hanno segnato i suoi primi 25 anni di carriera.

Tiziano Ferro pubblica 'Sono un grande': testo e significato del nuovo singolo (e cosa c'entra l'ex marito) - Il brano uscirà domani su tutte le radio ed è tratto dall'album omonimo: "Nuove affermazioni di vita e questa canzone è qui per ricordarmelo". libero.it

Tiziano Ferro: Nuovo Singolo e Tour Stadi26 – Un Ritorno Imperdibile! - Il 2026 di Tiziano Ferro inizia con il nuovo singolo "Sono un grande" e il tour STADI26, che lo porterà nei principali stadi italiani. msn.com

