All’alba, una frana ha fatto crollare una parte della collina di via Romana ad Arcola. Due passanti hanno visto il terreno cedere e hanno subito chiamato i soccorsi. Per fortuna, nessuno si è fatto male. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono già sul posto per mettere in sicurezza l’area. La strada è stata chiusa e si lavora per capire cosa ha provocato il cedimento. La gente del quartiere resta in attesa di aggiornamenti.

Arcola (La Spezia), 31 gennaio 2026 – Un frana in via Romana a Arcola ha provocato disagi ma per fortuna nessun ferito. La strada è stata chiusa dai vigili del fuoco e dall’ufficio tecnico del Comune. Si è registrato un cedimento all’alba di ieri mattina e ad accorgersene sono stati due automobilisti che intorno alle sei del mattino stavano andando al lavoro transitando lungo la via nei due sensi di marcia. Uno dei due conducenti ha visto il cumulo di terra e di vegetazione che si era riversata sulla carreggiata, anche se la visibilità non era nitida essendo ancora buio. Subito si è fermato e ha fatto cenno all’altra vettura di fermarsi poiché sembrava non essersi accorta che non avrebbe potuto proseguire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frana la collina di via Romana, cedimento all’alba. Allarme lanciato da due passanti

Approfondimenti su Via Romana

Negli ultimi tre giorni, il freddo intenso ha causato due decessi tra le persone senza dimora a Milano, in particolare nella zona di Cadorna.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Via Romana

Argomenti discussi: Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana; Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; La frana della collina di Niscemi, in Sicilia: un disastro annunciato; Frana a Niscemi. La collina che cede e le speranze tradite: È una città ferita, ma una comunità viva.

Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana - Focus.itLa frana di Niscemi non è improvvisa: argille, piogge prolungate e interventi umani spiegano un movimento lento ma continuo del versante. focus.it

Frana di Niscemi, il documento del 2022: «Movimento attivo, rischio molto elevato»È il frutto di un sopralluogo effettuato da tecnici della Regione Sicilia e del comune. E allora perché nessuno agì? Il caso dei finanziamento revocato del 2014 ... corriere.it

La frana di oltre 4km che ha colpito il comune siciliano in provincia di Caltanissetta non si ferma. https://www.sbs.com.au/language/italian/it/podcast-episode/frana-a-niscemi-ciciliano-lintera-collina-sta-crollando/anb483xi7 - facebook.com facebook

Niscemi in bilico, la frana si aggrava: «L'intera collina sta crollando sulla piana di Gela» La Protezione civile annuncia un piano per la delocalizzazione definitiva di chi ci viveva, mentre il Governo esclude di usare i fondi del ponte sullo Stretto x.com