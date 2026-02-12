Scongiurata la chiusura della libreria Athena di Bari | attività rilevata dal gruppo Hope

La libreria Athena di Bari rimarrà aperta. Dopo settimane di incertezza, il Gruppo Hope ha deciso di rilevare l’attività, assicurando così la continuità di un punto di riferimento per molti lettori e studenti. La storica libreria, aperta dal 1971 in via Marchese di Montrone, aveva rischiato di chiudere, ma ora può tirare un sospiro di sollievo.

La società, specializzata nello sviluppo di impianti utility scale per la produzione di energia rinnovabile, intende “mantenere viva la vocazione originaria della libreria" Chiusura scongiurata per la storica libreria Athena di Bari. Punto di riferimento dal 1971 per generazioni di lettori, studenti e operatori culturali, l'attività con sede in via Marchese di Montrone è stata rilevata dal Gruppo Hope di Bari, “con l'obiettivo dichiarato di garantirne continuità e rilancio”. La società, specializzata nello sviluppo di impianti utility scale per la produzione di energia rinnovabile, intende “mantenere viva - afferma in una nota - la vocazione originaria della libreria, preservandone l’identità e rafforzandone il ruolo come spazio di incontro e produzione culturale.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Libreria Athena Scongiurata la chiusura della strada per la Toscana Buone notizie per chi viaggia tra Emilia e Toscana. Alto Adige, nasce il gruppo Athena per l’intelligenza artificiale a scuola: vademecum operativo e formazione docenti dal settembre 2026 con le nuove Indicazioni provinciali In Alto Adige, dal 1° settembre 2026, entreranno in vigore le nuove Indicazioni provinciali per il primo e il secondo ciclo scolastico. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Libreria Athena Argomenti discussi: Manduria, salva l’attività del Centro TAO: scongiurata la chiusura dell’ambulatorio del Giannuzzi; Le Maddalene restano a Vigevano, in arrivo due suore da Eritrea e Messico; Primaria di San Giorgio a Colonica, appello alle famiglie per formare la prima classe; Frana di Arenzano, oggi il vertice sull'intervento con micro-cariche: si attende la nuova data. Snaidero, scongiurata la chiusura della verniciatura: contratto di solidarietà per un annoUDINE - La mobilitazione dei lavoratori, con il sostegno della Regione, ha segnato un primo importante punto a suo favore. Non ci sarà nessuna chiusura del reparto verniciatura ... ilgazzettino.it Scongiurata la chiusura della strada per la ToscanaPer la ricostruzione della corsia a valle, la Sp 325 non sarà vietata al traffico. Durante i lavori resterà in vigore il senso unico alternato per tutti i veicoli. msn.com Scongiurata la chiusura del convento almeno per il 2026. Sospiro di sollievo anche per le associazioni ospitate - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.