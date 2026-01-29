Buone notizie per chi viaggia tra Emilia e Toscana. La strada che attraversa Rasora resterà aperta, anche durante i lavori di riparazione alla corsia di valle della Sp 325. Le autorità hanno deciso di intervenire senza bloccare completamente il traffico, permettendo a pendolari e commercianti di continuare a spostarsi senza problemi.

Scongiurata la chiusura del collegamento stradale tra Emilia e Toscana. I lavori di ripristino della corsia di valle della Sp 325 Val di Setta e Val di Bisenzio al km 41 in località Rasora possono essere infatti svolti senza chiudere totalmente il transito veicolare. Uno studio tecnico effettuato in questi mesi, fa sapere la Città metropolitana, ha confermato quello che le amministrazioni locali e la cittadinanza auspicavano: il ripristino definitivo dei 30 metri di strada colpiti da una frana durante l’ alluvione 2024 si può effettuare senza interrompere il passaggio. Grazie ai lavori di ripristino della corsia di monte, effettuati in somma urgenza nel dicembre 2024, la strada al km 41 è attualmente percorribile a senso unico alternato, anche da mezzi pesanti e trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scongiurata la chiusura della strada per la Toscana

Approfondimenti su Sp 325 Val di Setta

A Novi Velia, in seguito alle condizioni di neve e ghiaccio, è stata disposta la chiusura temporanea della strada comunale Ponte Torna–Frazione Monte Sacro.

