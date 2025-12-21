Tutela degli animali solidarietà verso il canile | donati 8 quintali di cibo per gli ' ospiti'

Prosegue e si consolida il percorso di solidarietà a favore del Canile comunale di Ferrara grazie a una nuova donazione avvenuta sabato 20: 8 quintali di alimenti per cani, suddivisi tra crocchette e cibo umido, per un supporto concreto che consentirà di rispondere alle necessità quotidiane della struttura. Questa iniziativa rappresenta un gesto di attenzione e rispetto nei confronti degli animali ospitati.

