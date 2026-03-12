Atripalda il canile comunale chiude i battenti | FdI manifesta dubbi e preoccupazioni

A Atripalda, il canile comunale è stato chiuso con una determina del settore Ambiente datata 10 marzo 2026. L’ente ha deciso di trasferire i cani presso le strutture della Dog Kennel Service, con sede a Taurano. La decisione ha suscitato reazioni e dubbi tra alcuni rappresentanti politici. La struttura chiusa rappresenta uno dei canili più grandi della zona.

Nel leggere la determina si evince che, a seguito di avvisi esplorativi disattesi, l'amministrazione comunale ha optato per l'affidamento alla ditta privata Dog Kennel Service con sede in Taurano. Come si legge nella stessa determina, i 45 cani saranno trasferiti presso 3 strutture sie in Morcone (Bn), Montoro (Av) e Nola (Na), con una spesa che ammonta ad €. 3,20 oltre iva per ogni cane per la durata di soli 120 giorni, per un totale di pari ad €. 21.081,00. Ebbene, in considerazione del fatto che, come si evince dalle precedenti determine (a titolo esemplificativo la N. 15RS266RG del 02032026), fino ad oggi l'Amministrazione Comunale ha rimborsato all'AIPA il costo di €.