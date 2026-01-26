Sequestrati alimenti irregolari in pasticceria del centro sanzioni per 23.500 euro

Nel corso di controlli mirati nel centro cittadino, sono stati sequestrati alimenti irregolari presso una pasticceria, evidenziando la necessità di verifiche continue sulla sicurezza alimentare. L’operazione ha portato anche a sanzioni per un totale di 23.500 euro, sottolineando l’importanza di rispettare le normative vigenti per garantire la qualità dei prodotti offerti ai clienti.

Controlli congiunti dei Carabinieri e Nuclei specializzati hanno portato al sequestro e alla distruzione di prodotti privi di tracciabilità, conservati in violazione delle norme sanitarie Controlli mirati nel centro cittadino hanno portato a risultati significativi durante il fine settimana. I carabinieri della Compagnia di Messina Centro, supportati dal Reparto Tutela Agroalimentare e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, hanno effettuato verifiche in una nota pasticceria del centro storico di cui non è stato reso noto il nome. Nel corso dell’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto alimenti privi di tracciabilità, congelati o conservati in maniera non conforme alle normative sanitarie.🔗 Leggi su Messinatoday.it

