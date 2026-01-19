Calcinato | dopo 65 anni di attività chiude la storica Forneria di Valgonio

Dopo 65 anni di attività, la storica Forneria di Valgonio, Calcinato, chiude i battenti entro fine mese. Il negozio, in vendita da ottobre per 110.000 euro, rappresenta una realtà storica della zona, che si appresta a concludere un'importante fase della propria storia. La decisione di chiusura riflette un cambiamento inevitabile, segnando la fine di un capitolo che ha accompagnato molte generazioni.

Ponte Caffaro: la Trattoria Bivio chiude dopo 73 anni di attività

Dopo 73 anni di attività, la Trattoria Bivio di Ponte Caffaro chiuderà i battenti entro il 2026. La storica insegna della frazione lacustre di Bagolino rappresenta un importante punto di riferimento locale, testimone di un passato che si conclude con questa decisione. La chiusura segna la fine di un’epoca, lasciando un vuoto nella comunità e nel tessuto sociale di Ponte Caffaro.

La storica macelleria chiude dopo 72 anni

Dopo 72 anni di attività, la storica macelleria Malferrari chiude i battenti. La notizia è stata annunciata dalla stessa titolare, la signora Cristina, tramite un breve post su Facebook. La chiusura segna la fine di un'epoca per la comunità locale, che ha visto questa attività diventare un punto di riferimento nel tempo.

