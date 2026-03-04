Storica attività ternana chiude un punto vendita in vista di un nuovo rilancio

Una storica attività a Terni ha deciso di chiudere uno dei propri punti vendita, annunciando che questa decisione fa parte di un progetto di rilancio futuro. La chiusura interessa uno dei negozi più datati, ma l’azienda ha comunicato che nei prossimi mesi aprirà una nuova sede. La notizia riguarda l’intera rete di punti vendita gestiti dall’attività nel territorio.

Una storica attività ternana annuncia la chiusura di uno dei propri punti vendita, ma lo fa in vista di un nuovo rilancio. È quanto comunicato sui social da Annamaria Calzature, che tramite i canali ufficiali ha confermato la chiusura del negozio situato all’interno del centro commerciale Cesure, in via Rossi. “Stava circolando la voce che stessimo per chiudere definitivamente – spiegano dan negozio – ma in realtà ingloberemo i due punti vendita nella sede di Gabelletta. Non cancelliamo 43 anni di storia: proseguiamo il sogno della nostra famiglia, che si è ampliata nel tempo anche grazie al punto vendita di Cesure, che ora ci apprestiamo a chiudere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Calcinato: dopo 65 anni di attività chiude la storica Forneria di ValgonioIl negozio è in vendita dall'ottobre scorso, per la cronaca: prezzo di listino 110mila euro.

Un nuovo punto vendita per Lu-MeA Cesena ha aperto Lu-Me, nuova attività specializzata nella vendita di prodotti per la cura dei capelli, con una proposta che include anche articoli...

Altri aggiornamenti su Storica attività.

Argomenti discussi: Terni dice addio a Enrico Valentini, il fotografo che ha raccontato un’epoca.

Tipografia Pozzato, la storia attività chiude dopo un secolo: cent'anni di stampa diventano patrimonio digitaleADRIA - Chiude la storica Tipografia Pozzato: cent'anni di stampa diventano patrimonio digitale. In via Terranova si è spento un rumore che per un secolo ha accompagnato la vita del quartiere: il ... ilgazzettino.it

Savona, viaggio tra i fantasmi di via Pietro Giuria: il vecchio commercio si è arresoSavona – Alcune vie del centro storico di Savona, in attesa di una nuova e concreta modernizzazione che possa davvero portare benefici futuri, attraversano un momento di difficoltà. In certe strade il ... ilsecoloxix.it