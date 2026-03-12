Firenze | allenatore squalificato per sette mesi Accusato di aver chiuso a chiave l’arbitro nello spogliatoio

L'allenatore del Fiesole calcio squadra B, Alessandro D'Agostino, è stato squalificato per sette mesi dal giudice sportivo. La sanzione è stata decisa dopo che è stato accusato di aver chiuso a chiave l’arbitro nello spogliatoio durante una partita. La decisione si riferisce a un episodio avvenuto di recente nel campionato locale.

FIRENZE – Sette mesi di squalifica inflitti dal giudice sportivo all’allenatore del Fiesole calcio squadra ‘B’, Alessandro D’Agostino. Che non potrà svolgere attività ufficiale fino all’11 ottobre 2026. Motivo? Aver chiuso l’arbitro a chiave nello suo spogliatoio. Il fatto è avvenuto dopo la partita Firenze Sud S.C.-Fiesole Calcio ‘B’ del campionato provinciale under 14 Giovanissimi ‘B’ (gir.’M’) terminata con il successo della formazione locale per 4-0. Successivamente il direttore di gara riusciva “ad aprire la porta favorendo l’intervento di un dirigente del Fiesole calcio che allontanava l’allenatore”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

