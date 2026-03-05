La Chimera Nuoto debutta ai campionati toscani con sei titoli regionali

La Chimera Nuoto ha partecipato ai Campionati Toscani Invernali Giovanili a Livorno, conquistando sei titoli regionali e totalizzando ventotto medaglie. La squadra ha portato a casa risultati significativi nel suo primo debutto in questa competizione. La presenza e le vittorie degli atleti sono state evidenti durante le gare, attirando l’attenzione degli appassionati di nuoto nella regione.

Sei titoli regionali e ventotto medaglie per la Chimera Nuoto al debutto nei Campionati Toscani Invernali Giovanili a Livorno. L'apertura dell'importante manifestazione regionale è stata riservata esclusivamente alle categorie femminili, con diciotto nuotatrici della squadra aretina che sono scese in vasca e che sono riuscite a emergere con sei ori, undici argenti, undici bronzi e altre positive prestazioni cronometriche in diverse specialità. Questo ricco palmares ha permesso alla Chimera Nuoto di piazzarsi al terzo posto nella classifica generale della categoria Ragazze tra ventisei squadre presenti, al quinto posto nella classifica Junior e al settimo posto nella classifica Senior, assestandosi così ai vertici di tutte le categorie di gara.

