Durante il processo di Parma, Chiara Petrolini, una ragazza di 22 anni di Vignale di Traversetolo, ha dichiarato di non aver previsto di partorire, affermando di essersi trovata il bambino tra le mani. Le sue parole sono state pronunciate in aula, dove si discute dell’accusa di omicidio e soppressione dei corpi dei due neonati. Le dichiarazioni hanno attirato l’attenzione dei presenti, evidenziando la drammaticità del momento.

Chi è Chiara Petrolini e cosa è emerso nel processo di Parma. Il processo a Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale di Traversetolo accusata dell’omicidio dei suoi due figli neonati e della soppressione dei corpi, entra nel vivo con dichiarazioni che hanno scosso l’aula della Corte d’assise di Parma. Davanti ai giudici, la giovane ha ricostruito i momenti dei due parti avvenuti tra maggio 2023 e agosto 2024, sostenendo di non aver mai compreso pienamente cosa stesse accadendo. Parole che si muovono tra confusione, dolore e responsabilità penale, mentre l’accusa parla invece di comportamento consapevole e pianificato. Il caso continua a dividere l’opinione pubblica: da un lato il racconto di una ragazza che sostiene di non aver capito di essere incinta, dall’altro la ricostruzione della Procura che parla di volontà deliberata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chiara Petrolini in aula: ‘Non pensavo di partorire, mi sono ritrovata il bambino tra le mani’

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