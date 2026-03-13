Chiara Petrolini in Aula | Non sono un’assassina Non pensavo di essere incinta

Chiara Petrolini si è presentata in aula dichiarando di non essere un’assassina e di non aver pensato di essere incinta. Ha affermato di essere stata descritta come una madre che uccide i propri figli, ma ha negato questa accusa. La donna ha parlato direttamente, senza fare riferimenti a motivazioni o cause, concentrandosi sulle sue affermazioni e sulla sua posizione.

«Sono stata anche descritta come un’assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. Io non ho mai voluto fare del male ai miei bambini». Lo ha detto Chiara Petrolini, nelle dichiarazioni spontanee davanti alla Corte di assise di Parma che la sta processando per l’omicidio premeditato e la soppressione dei cadaveri dei suoi due figli neonati, partoriti a maggio 2023 e agosto 2024. Con una sola breve interruzione, l’imputata ha parlato per circa sette minuti, leggendo un foglio: «Quei bambini erano parte di me, non gli avrei mai fatto del male, è una sofferenza che distrugge dentro». Il malessere. La ragazza ha descritto un malessere interiore: «Molti qui fuori mi hanno descritto come una brava ragazza, con la famiglia, amici, un ragazzo, che lavorava e studiava, ma questa era solo apparenza. 🔗 Leggi su Open.online

