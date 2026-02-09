elezioni in provincia pondini sindaca di galeata sfida il presidente lattuca

Alle elezioni per il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, la sindaca di Galeata, Francesca Pondini, si presenta come candidata del centrodestra. Sfida il presidente uscente Lattuca, che cerca di mantenere la poltrona. La corsa si fa più aperta e i cittadini aspettano di vedere quale sarà il risultato.

Alle elezioni del presidente della Provincia di Forlì-Cesena, il centrodestra punta sulla sindaca di Galeata Francesca Pondini. Sarà lei a sfidare il primo cittadino di Cesena Enzo Lattuca, che cerca il secondo mandato in piazza Morgagni per il centrosinistra. È stata lei stessa – che si sta riprendendo dai postumi di un incidente stradale lungo la Bidentina dello scorso 13 gennaio – a dare l’annuncio ieri mattina. Nelle scorse ore era circolato il nome di Francesco Billi di Castrocaro, che però non può correre, visto che il suo mandato scadrà l’anno prossimo. Galeata voterà invece nel 2028. "Mi candido alla presidenza della Provincia di Forlì-Cesena – ha scritto – con l’obiettivo di portare maggiore valore, anche nell’ottica di quella discontinuità che, dopo un rappresentante cesenate, vorrebbe vedere premiato un candidato forlivese, per di più donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sindaca di Galeata, Pondini, annuncia ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Provincia di Forlì-Cesena.

Enzo Lattuca si prepara a correre di nuovo per la presidenza della provincia di Forlì-Cesena.

