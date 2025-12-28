Netanyahu in volo verso gli Usa per colloqui su Gaza e dossier Iran
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato l'aeroporto Ben Gurion per recarsi negli Stati Uniti, dove incontrerà il presidente Donald Trump. La visita si concentrerà su questioni di sicurezza relative a Gaza e sul dossier Iran, temi di stretta attualità e importanza per le relazioni internazionali. L'incontro rappresenta un momento di confronto tra le due nazioni su questioni di rilevanza strategica e regionale.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è partito dall'aeroporto Ben Gurion alla volta della Florida, dove incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riporta il sito del quotidiano 'Times of Israel' spiegando che i colloqui dovrebbero concentrarsi sul futuro della Striscia di Gaza e sulle continue minacce da parte di Hezbollah e dell'Iran. Con una mossa insolita, viene aggiunto, Netanyahu non ha portato con sé giornalisti sul volo e non ha rilasciato la consueta dichiarazione prima della partenza. L'incontro di Netanyahu con Trump, il quinto da quando il tycoon è tornato in carica a gennaio per il suo secondo mandato, è previsto lunedì alle 15:30 ora locale nella tenuta di Mar-a-Lago del presidente americano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Netanyahu vuole informare Trump su nuovi raid contro l'Iran.
