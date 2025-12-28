Netanyahu in volo verso gli Usa per colloqui su Gaza e dossier Iran

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato l'aeroporto Ben Gurion per recarsi negli Stati Uniti, dove incontrerà il presidente Donald Trump. La visita si concentrerà su questioni di sicurezza relative a Gaza e sul dossier Iran, temi di stretta attualità e importanza per le relazioni internazionali. L'incontro rappresenta un momento di confronto tra le due nazioni su questioni di rilevanza strategica e regionale.

