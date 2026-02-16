Le parole non edificanti di Gratteri contro chi vota Sì al referendum sulla giustizia | un modo sbagliato di impostare la questione

Il procuratore Gratteri ha criticato duramente chi sostiene il sì al referendum sulla giustizia, accusandoli di non capire le conseguenze. La sua voce si è fatta sentire dopo che alcuni sostenitori del sì hanno promosso manifestazioni pubbliche nel centro di Palermo. Queste parole accese hanno sollevato polemiche tra gli oppositori della riforma, che chiedono un confronto più sereno e costruttivo.

Hanno recentemente fatto discutere le severe e sferzanti parole di Gratteri rivolte contro coloro i quali al referendum sulla giustizia voteranno per il sì. Infatti, il Gratteri ha prodotto una divisione manichea e anche un poco caricaturale tra quelli che votano no, definiti gente per bene, e quelli che invece votano sì, liquidati con parole non propriamente encomiastiche. Premesso che il sottoscritto, pur senza eccessivi entusiasmi per la questione, voterà No perché ritiene esiziale il passaggio della magistratura sotto un maggiore controllo da parte del governo (violando quindi i canoni della separazione dei poteri messa a tema da Montesquieu), mi pare sempre sbagliato e fuorviante impostare la questione come ha fatto il Gratteri, creando schieramenti granitici e con connotazioni generalistiche.