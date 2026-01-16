Milano, 16 gennaio 2026 – Festeggiamenti, anteprime, racconti di vita vissuta; grandi dolori e grandi gioie. Tutto questo è ‘Verissimo’, in onda su Canale 5 sabato 17 e domenica 18 gennaio. Ecco tutto quello che vedremo. Sabato 17 gennaio: chi ci sarà. La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5. In studio ci saranno Gabriele Muccino e Miriam Leone, rispettivamente regista e protagonista del film ‘Le cose non dette’ in uscita il prossimo 29 gennaio. Raniero Monaco Di Lapio, che è tra i protagonisti della fiction ‘A testa alta’, attualmente in onda su Canale 5, si racconterà in una lunga intervista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Verissimo’: chi sono gli ospiti di sabato 17 e domenica 18 gennaio

Leggi anche: Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 dicembre

Leggi anche: ‘Verissimo’: gli ospiti di sabato 10 e domenica 11 gennaio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

‘Verissimo’ | gli ospiti di sabato 10 e domenica 11 gennaio.

Verissimo - Sabato 17 e domenica 18 gennaio, su Canale 5

Alla trasmissione “Verissimo” l’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi: “Sono un colpevole desiderato, ma non mi sembra ci siano elementi” - facebook.com facebook

Andrea Sempio a #Verissimo: "Sono un colpevole desiderato" x.com