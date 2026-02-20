Sabato 21 e domenica 22 febbraio, ‘Verissimo’ torna in onda con Silvia Toffanin al timone. La conduttrice intervisterà personaggi noti del mondo dello spettacolo, pronti a condividere esperienze personali e traguardi recenti. Tra gli ospiti ci saranno artisti e protagonisti di storie significative, che si racconteranno senza filtri. La puntata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, offrendo uno sguardo autentico sulla loro vita.

Anche per questo weekend ‘Verissimo’ apre le sue porte. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere i suoi ospiti sabato 21 e domenica 22 febbraio per raccontare di nuovi progetti, grandi sfide, profondi dolori e immense vittorie. Ecco chi ci sarà. Gli ospiti di sabato 21 febbraio. La puntata di sabato 21 febbraio andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30. Silvia Toffanin accoglierà in studio Kaspar Capparoni, tra i protagonisti della serie ‘Una nuova vita’, andata in onda su Canale 5. In studio ci saranno anche Corinne Clery e Margareth Madè, pronte a raccontarsi. Sarà, inoltre, ospite per la prima volta nel salotto di Canale 5 il comico e imitatore Vincenzo De Lucia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Verissimo’, chi sono gli ospiti di sabato 21 e domenica 22 febbraio

Leggi anche: Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 dicembre

Leggi anche: ‘Verissimo’: chi sono gli ospiti di sabato 17 e domenica 18 gennaio

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.