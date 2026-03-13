Chi era e cosa ha fatto Bruno Contrada l' ex 007 morto oggi

È morto oggi a Palermo Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde, il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica. Contrada ha ricoperto ruoli di rilievo all’interno delle forze di polizia e ha avuto un ruolo importante nel settore dell’intelligence. La sua carriera si è svolta principalmente nel contesto delle attività di sicurezza e investigazioni.

È morto a Palermo Bruno Contrada, l'ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde (Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica). Aveva 94 anni ed è stato al centro di una vicenda giudiziaria lunga e controversa. Inizialmente condannato a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa (contò 8 anni della pena), poi ha ottenuto la revoca della stessa condanna e un risarcimento dopo un pronunciamento della Corte europea dei diritti umani (Cedu). Contrada è stato arrestato alla vigilia di Natale del 1992, l'anno delle stragi mafiose. Andato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa, Contrada è stato condannato a 10 anni di carcere il 5 aprile 1996.