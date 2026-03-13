Bruno Contrada è stato un poliziotto di rilievo il cui nome è legato a una lunga carriera e a numerosi procedimenti legali. È stato sospettato fino agli ultimi giorni di vita, con condanne e sospetti che hanno segnato la sua vicenda. La sua figura ha attraversato momenti di grande attenzione pubblica, lasciando dietro di sé un percorso complesso e ricco di vicende giudiziarie.

Combattente fino alla fine, sospettato fin quasi agli ultimi giorni di vita. L’occasione più recente in cui si era parlato di Bruno Contrada, napoletano ma da mezzo secolo a Palermo, morto all’età di 94 anni, era stata l’ inchiesta sul depistaggio Piersanti Mattarella, nella quale era indagato l’ex prefetto Filippo Piritore, tornato libero nei giorni scorsi dopo una sentenza della Cassazione sui suoi arresti domiciliari: era sparito il guanto usato dai killer dell’ex presidente della Regione siciliana e oggi Piritore è sotto accusa per aver cercato di sviare le indagini su questa storia. Ma con chi aveva detto di aver parlato di quel misterioso guanto, Piritore, quando era un giovane funzionario della Squadra mobile? «Con Bruno Contrada», aveva risposto nel settembre e nell’ottobre 2024 ai pm di Palermo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Chi era Bruno Contrada: il superpoliziotto tra condanne e misteri

