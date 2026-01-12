Chi è Robinio Vaz 18enne da 25 milioni vicino alla Roma che a Marsiglia ha esordito da minorenne

Robinio Vaz, 18enne francese, si avvicina a un trasferimento alla Roma. Nato nel 2007, Vaz ha già esordito in prima squadra al Marsiglia da minorenne, dimostrando talento e maturità precoce. Con circa 25 milioni di euro, il suo trasferimento rappresenta un passo importante nel suo percorso di crescita nel calcio professionistico.

Robinio Vaz è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante francese classe 2007 ha solo 18 anni ed ha esordito col Marsiglia in prima squadra quando era ancora minorenne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Robinio Vaz è il nuovo gioiello dell’OM che incanta la Ligue 1: "Mbappé del Sud" - Tra la delusione per il pareggio contro l'Angers e la paura per il malore accusato da Bilal Nadir, il Marsiglia ha trovato il suo nuovo fenomeno. tuttomercatoweb.com

Mentre Giacomo Raspadori sta ancora riflettendo in queste ore sul suo futuro, Robinio Vaz è vicinissimo alla Roma, operazione da 25 milioni bonus inclusi per il 18enne attaccante francese del Marsiglia. @SkySport x.com

Contatti con il Marsiglia per Robinio Vaz La Roma è convinta di poter portare a casa il 18enne gioiellino francese Gianluca Di Marzio - facebook.com facebook