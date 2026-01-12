Chi è Robinio Vaz 18enne da 25 milioni vicino alla Roma che a Marsiglia ha esordito da minorenne

Robinio Vaz, 18enne francese, si avvicina a un trasferimento alla Roma. Nato nel 2007, Vaz ha già esordito in prima squadra al Marsiglia da minorenne, dimostrando talento e maturità precoce. Con circa 25 milioni di euro, il suo trasferimento rappresenta un passo importante nel suo percorso di crescita nel calcio professionistico.

Robinio Vaz è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante francese classe 2007 ha solo 18 anni ed ha esordito col Marsiglia in prima squadra quando era ancora minorenne. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

