Chi è Jhon Duran l'attaccante accostato alla Juve | a 18 anni l'esordio con la Colombia al posto di Falcao

Jhon Duran, attaccante colombiano di 18 anni, si fa strada nelle voci di mercato. Cresciuto in Colombia, ha già esordito in nazionale al posto di Falcao. Ora, il suo nome rimbalza tra le squadre italiane e turche. La Juventus sarebbe interessata a portarlo in Italia, anche se il suo futuro sembra ancora tutto da definire. Nel frattempo, il Fenerbahçe potrebbe girarlo ai bianconeri, ma nulla è ufficiale. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire dove giocherà Duran.

Jhon Duran sarebbe finito a sorpresa nel mirino della Juventus. A lui si era interessato già il Milan nel 2024 ora il Fenerbahçe potrebbe girarlo ai bianconeri.

