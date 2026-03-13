A Cologno Monzese, Checco Zalone e Pier Silvio Berlusconi si sono incontrati e si sono dati il cinque, davanti a un’enorme statua rossa con il volto dell’attore. L’evento ha coinvolto le persone presenti, che hanno assistito a un momento inaspettato. L’incontro si è svolto tra sorrisi e strette di mano, con la scena della statua come protagonista.

Un incontro tra sorrisi, strette di mano e una curiosa sorpresa scenografica. Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone si sono ritrovati nella sede Mediaset di Cologno Monzese per celebrare il trionfo di Buen Camino, il film italiano più visto di sempre in Italia, e hanno approfittato dell’incontro per discutere di nuovi progetti. Nelle foto della giornata i due sorridono insieme e, in uno scatto, battono il cinque e si scambiano anche un “pugnetto” amichevole. A catturare l’attenzione c’è anche una statua rossa di scena, fatta trovare a sorpresa da Giampaolo Letta, vicepresidente e amministratore delegato di Medusa, ispirata al protagonista del film: un ricco erede vanitoso e superficiale, con gli occhiali da sole del brand italiano Eyepetizer, proprio come il personaggio interpretato da Zalone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Checco Zalone e Pier Silvio Berlusconi, a sorpresa, si danno il cinque a Cologno Monzese: a “benedirli” l’enorme stata rossa con la faccia dell’attore

