Audi svela le prime immagini ufficiali della R26, la sua vettura di Formula 1 per il 2026. Dopo settimane di indiscrezioni e rendering non verificati, l'azienda ha deciso di condividere alcuni scatti controllati, confermando l'avvio del progetto. Questi scatti offrono uno sguardo discreto sulla vettura, segnale di un percorso avviato e in evoluzione verso il debutto in F1.

Dopo giorni di foto e rendering non verificati che hanno invaso i social, Audi ha scelto di intervenire direttamente: poche immagini, controllate e volutamente poco rivelatrici, ma sufficienti a suggerire che il progetto Formula 1 2026 è già in movimento. Il risultato? Un teaser che raffredda le speculazioni e sposta l’attenzione sul punto centrale: l’Audi 2026 esiste, gira, ma non ha alcuna intenzione di mostrarsi davvero prima del tempo. Il caos delle immagini false e la necessità di “fare chiarezza”. Nei giorni scorsi erano circolate foto spacciate per scatti rubati della prima Audi F1, spesso accompagnate da dettagli “troppo definiti” per essere credibili. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Audi accende la F1 2026: prime immagini “reali” della R26 dopo il caos dei fake

