Abbiati | La parata più bella? Quella su Motta Mi auguro che il Milan arrivi nelle prime quattro

Christian Abbiati ha scelto la sua parata preferita: quella su Motta, durante una partita con il Milan. L’ex portiere rosso-nero ha raccontato di averla ancora impressa nella memoria, ricordando quei momenti di grande concentrazione. Poi ha espresso il suo desiderio: che il Milan riesca a qualificarsi tra le prime quattro in campionato. Le sue parole sono arrivate in un’intervista con Giada Bruno, dove ha parlato con sincerità della sua carriera in maglia rossonera.

"Difficile sceglierne una, però lo faccio perché è un derby e alla fine abbiamo vinto 3 a 0. Era il derby del 2011, quella sul colpo di testa di Thiago Motta, dove alla fine vincemmo e fece una doppietta anche Pato". Qual è il segreto per restare 'da Milan' per così tanti anni, nonostante i cambiamenti societari? "Difficile dirtelo. Quello che dicevo ai giovani è che quando arrivi in una grande squadra come il Milan non ti devi sentire arrivato ma è un punto di partenza, perché è difficile restare tanti anni in una grande squadra. Ci saranno momenti belli e meno belli, ed è in questi che bisogna dare il massimo per riuscire ad importi in quei determinati momenti dove le cose non vanno come dovrebbero". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha commentato a 'DAZN' dopo la partita contro il Milan, terminata con una sconfitta.

