Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi, ha completato il diploma di maturità e ora ha iniziato un percorso universitario. Dopo aver raggiunto la maggiore età, ha scelto di continuare gli studi, segnando così una nuova tappa nella sua vita. La giovane si sta concentrando su un corso di laurea che ha deciso di intraprendere, senza ancora rivelare dettagli specifici sul suo percorso accademico.

Una nuova fase di vita per Chanel Totti. Dopo aver compiuto diciotto anni e aver preso il diploma di maturità, la figlia di Ilary Blasi ha deciso di proseguire gli studi. Non ha ancora le idee chiare sul futuro ma è ben consapevole dell’importanza della formazione accademica. Ha scelto una facoltà nelle sue corde e con la quale riesce a combaciare anche altre esperienze. Come Pechino Express, che però la secondogenita dell’ex capitano della Roma non ha mai visto come un trampolino di lancio in tv bensì come un’esperienza di vita. Che cosa studia Chanel Totti. Chanel Totti studia Comunicazione a Roma. In quale Università non è dato – per il momento – saperlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chanel Totti all’Università, che cosa studia la figlia di Ilary Blasi

Articoli correlati

Cosa pensa Ilary Blasi della figlia Chanel Totti a Pechino Express 2026: “I figli fuori di casa sono diversi”Chanel Totti è una delle concorrenti di Pechino Express 2026 in coppia con l'amico Filippo Laurino.

Leggi anche: Chanel Totti a Pechino Express 2026, Ilary Blasi svela cosa ne pensa davvero

Chanel Totti ha le idee chiare: tv No, grazie! Studia all'università, è una ragazza normalissima!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chanel Totti

Temi più discussi: Chanel Totti: Sono una ragazza normale, studio all’università. La tv? Non mi interessa; Chanel Totti, il liceo da 28mila euro, la relazione con Cristian Babalus, il divorzio dei genitori e le critiche: La tv? Non mi interessa; Chanel Totti: Vivere la separazione dei genitori non è stato facile. Io e Cristian abbiamo protetto Isabel. Tv? Non voglio seguire mia...; Pechino Express, Chanel Totti 'pigra' e Francesco Paolantoni show: tutto sulla nuova stagione.

Che scuola ha fatto Chanel Totti, in Tv a Pechino ExpressNon solo TV: Chanel Totti svela i suoi piani dopo il diploma. Ecco quale università ha scelto e perché ha deciso di mettersi alla prova nel reality più duro di tutti ... skuola.net

Chanel Totti ha le idee chiare: televisione? No, grazie! Lei studia all’università ed è una ragazza normalissimaChanel Totti è una ragazza giovanissima, però ha le idee molto chiare sul suo futuro: la tv non le interessa affatto. donnapop.it

"Io non li supererò mai", Chanel Totti ricorda con nostalgia suo padre e sua madre. Il post - facebook.com facebook

#Televisione - Chanel Totti a Pechino Express: da "raccomandata" a icona social x.com