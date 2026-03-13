Chanel a Pechino Express rifiuta di sfruttare il cognome di papà Francesco Totti e conquista il pubblico

Chanel Totti partecipa a Pechino Express 2026 in coppia con Filippo Laurino. Durante la trasmissione, decide di non usare il suo cognome, anche in Indonesia, e rifiuta di sfruttarlo per ottenere vantaggi come l'autostop. La sua presenza nel programma ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha apprezzato il suo atteggiamento e la sua scelta di non fare leva sul nome di famiglia.

Chanel Totti è la rivelazione di Pechino Express 2026. In coppia con l'amico Filippo Laurino, è tutt'altro che la "figlia di papà" che ci si potrebbe aspettare: nonostante il suo cognome la preceda (anche in Indonesia), lei si rifiuta di sfruttarlo anche per l'autostop che le agevolerebbe la gara. Ironica, spontanea e senza peli sulla lingua, è il mix perfetto tra mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

