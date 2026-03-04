Volley Piacenza travolgente a Berlino | avvicinata la semifinale di CEV Cup Bovolenta e Mandiraci in doppia

Piacenza ha vinto contro il Berlin Recycling Volleys con un punteggio di 3-0 nei quarti di finale della CEV Cup di volley maschile. I set si sono conclusi con i punteggi di 25-17, 25-14 e 25-18. La partita si è giocata a Berlino e rappresenta un passo avanti verso la semifinale della competizione europea. Bovolenta e Mandiraci sono stati tra i protagonisti con prestazioni in doppia cifra.

Piacenza ha sconfitto il Berlin Recycling Volleys con un secco 3-0 (25-17; 25-14; 25-18) nell’andata dei quarti di finale della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I Lupi si sono imposti in maniera nitida sul campo dell’insidiosa compagine tedesca (retrocessa dalla Champions League), prendendo il largo nelle battute iniziali dei tre set e chiudendo i conti senza lasciare il minimo spazio agli avversari. Sono bastati settanta minuti di giochi al sestetto guidato da coach Dante Boninfante per espugnare l’iconica Max Schmeling Halle della capitale teutonica. Il palleggiatore Paolo Porro ha mandato in... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Piacenza travolgente a Berlino: avvicinata la semifinale di CEV Cup, Bovolenta e Mandiraci in doppia Volley, Piacenza rimonta in CEV Cup e avvicina gli ottavi: Bovolenta scatenato a CagliariPiacenza ha sudato più del previsto contro il CESKE Budejovice nell’andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup di volley maschile, ma è riuscita... Alessandro Bovolenta trascina Piacenza in Spagna: i Lupi si fanno sorprendere, poi vincono in CEV CupPiacenza si è distratta nel terzo set e si è fatta sorprendere in trasferta, ma per il resto ha dominato abbastanza agevolmente l’andata degli ottavi... Approfondimenti e contenuti su Volley Piacenza travolgente a Berlino.... Cev Cup: Piacenza a Berlino per l'andata dei quartiLa squadra di Boninfante domani alle 19.30 affronta il Recycling, formazione scesa dalla Champions attualmente capolista del campionato tedesco ... corrieredellosport.it MODENA VOLLEY, REGULAR SEASON POSITIVA, SFIDA A PIACENZA NEI PLAYOFFNel video l’intervista a Pardo Mati, Centrale Modena Volley Con il quarto posto in tasca, la Valsa Group può guardare con fiducia ai playoff scudetto. Il successo ottenuto con Verona al PalaPanini nel ... tvqui.it