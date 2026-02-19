Volley femminile Chieri vince in Polonia e avvicina la semifinale di CEV Cup
Chieri ha vinto contro il Budowlani Lodz per 3-1 nella partita di andata dei quarti di finale della CEV Cup di volley femminile. La squadra italiana ha conquistato il risultato grazie a una rimonta nel quarto set, dopo aver perso i primi due. La vittoria in Polonia permette a Chieri di avvicinarsi alla semifinale, con la possibilità di qualificarsi anche con una sconfitta di massimo un punto nella gara di ritorno. La prossima sfida si svolgerà tra due settimane in Italia.
Chieri ha sconfitto il Budowlani Lodz per 3-1 (25-27; 16-25; 25-21; 26-24) nell’ andata dei quarti di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le piemontesi hanno così compiuto un passo importanza verso il passaggio del turno: per qualificarsi alla semifinale, da disputare contro la vincente del confronto tra le tedesche del Dresda e le francesi del Mulhouse, occorrerà vincere due set in occasione del confronto di ritorno, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set. Le ragazze di coach Nicola Negro si sono imposte sul campo della quotata formazione polacca al termine di un confronto particolarmente equilibrato e che si è deciso su pochi dettagli nei finali: primo parziale vinto ai vantaggi, dopo essersi fatte rimontare dal 23-17 e aver annullato un set-point; secondo parziale dominato dalle padrone di casa; terzo set agevole per la Fenera, che poi nella quarta frazione si è nuovamente fatta rimontare dal 23-17 al 23-23, chiudendo con un perentorio uno-due. 🔗 Leggi su Oasport.it
