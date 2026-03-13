Dopo aver eseguito insieme una canzone in un programma televisivo, Tommaso Cerno e Pierluigi Diaco hanno ricevuto numerosi commenti negativi online. Molti utenti hanno espresso disapprovazione e ostilità, in particolare riguardo alla loro performance. La reazione del pubblico si è concentrata su questioni legate ai temi dell’orientamento sessuale, con commenti che hanno suscitato discussioni e polemiche sui social.

Tommaso Cerno e Pierluigi Diaco hanno affrontato un’ondata di ostilità online dopo aver cantato insieme una canzone durante un programma televisivo. I due conduttori, entrambi omosessuali e con orientamento di destra, riferiscono di essere stati presi di mira per la loro identità sessuale incrociata con le loro posizioni politiche. La polemica è esplosa in seguito a una partecipazione al programma BellaMa, dove i due artisti hanno interpretato il brano Per Sempre Sì dell’autore Sal Da Vinci. La traccia musicale è stata successivamente utilizzata senza autorizzazione da terzi per sostenere l’opzione del “sì” in vista di un referendum imminente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cerno e Diaco: l’odio per i gay di destra dopo il duetto tv

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