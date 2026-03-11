Tommaso Cerno e Diaco cantano ' Per sempre sì' di Sal Da Vinci criticati perché omosessuali di destra

“Diaco e Cerno, attaccati perché cantano una canzone”, “perché omosessuali di destra”. Così Tommaso Cerno, duranta la sua striscia quotidiana 2 di Picche su Rai 2, parla dei commenti arrivati dopo la sua performance nel programma condotto da Pierluigi Diaco. Ospite a Bellamà, il direttore del Giornale ha cantato alla chitarra Per sempre sì di Sal Da Vinci, la canzone vincitrice di Sanremo 2026. Tommaso Cerno: "Criticati perché omosessuali di destra" Cerno e Diaco cantano 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci 2 di picche, polemiche e bassi ascolti Tommaso Cerno: “Criticati perché omosessuali di destra” “Abbiamo cantato Sal Da Vinci con un’orchestra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

