Cerimonia finale delle Paralimpiadi | ad esibirsi anche un' atleta salernitana

Domenica 15 marzo alle 20.30 si tiene la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 allo Stadio del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Tra gli atleti che si esibiranno ci sono le campane Giusy Sbaglio e Mariangela Correale, entrambe impegnate in performance di danza in carrozzina. La loro partecipazione è stata ufficialmente annunciata in vista dell’evento conclusivo.

Si tratta di Mariangela Correale, originaria di Sarno. Insieme a lei Giusy Sbaglio, di Gragnano Domenica 15 marzo, alle ore 20.30, le atlete campane di danza in carrozzina Giusy Sbaglio e Mariangela Correale si esibiranno allo Stadio del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo in occasione della Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, a seguito della convocazione ufficiale da parte della Fidesm (Federazione danza sportiva e sport musicali). L'evento, che sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai2, segnerà il termine della rassegna paralimpica invernale, durante la quale la spedizione italiana ha già superato i risultati complessivi conseguiti nell'edizione di Pechino 2022. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

