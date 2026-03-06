Durante le Paralimpiadi di Milano Cortina, l'unico rappresentante iraniano, Mianaei, non si è presentato alla cerimonia di apertura. La sua assenza ha segnato l'assenza del paese dall'evento, lasciando il team senza partecipanti ufficiali. La decisione di non intervenire riguarda esclusivamente l'atleta, senza ulteriori spiegazioni pubbliche. La cerimonia si è svolta senza la presenza dell'Iran.

La guerra in Iran colpisce anche le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, al via oggi, 6 marzo, con la cerimonia di apertura all’Arena di Verona. Aboulfazl Khatibi Mianaei, l’unico atleta iraniano iscritto, non è arrivato ai Giochi e non parteciperà alle gare. Scendono quindi da 57 a 56 i Paesi rappresentati alle Paralimpiadi; tra loro Russia e Bielorussia, ammesse a pieno a titolo dall’IPC a differenza delle Olimpiadi. Una decisione che ha suscitato numerose polemiche e la protesta di diversi Paesi, che boicotteranno la cerimonia di apertura. Niente Iran alle Paralimpiadi di Milano Cortina La cerimonia di apertura all'Arena di Verona Il boicottaggio per la presenza di Russia e Bielorussia Niente Iran alle Paralimpiadi di Milano Cortina Non ci sarà l’Iran alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra in Iran travolge la Cerimonia delle Paralimpiadi, Mianaei non si presenta: era l'unico atleta del Paese

Paralimpiadi Milano-Cortina, l’Iran non ci sarà: l’unico atleta costretto a dare forfait a causa della guerraNon ci sarà l’Iran alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, che si terrà questa sera, venerdì 6 maggio.

Leggi anche: Milano Cortina, Iran non parteciperà alle Paralimpiadi: l'unico atleta iscritto non può raggiungere l'Italia

Tutto quello che riguarda Guerra in Iran travolge la Cerimonia....

Temi più discussi: Golfo in fiamme, la guerra che travolge l’ordine regionale; La guerra in Iran travolge le catene Accor e InterContinental Hotels Group. Sedute da dimenticare; Gas, carburante, trasporti: qual è il conto della crisi in Iran per l’Italia; Germania, frenata sul sostegno militare. Mercati travolti.

La guerra in Iran travolge le catene Accor e InterContinental Hotels Group. Sedute da dimenticareCrollano a Parigi le azioni della catena alberghiera Accor presente a Dubai e in Bahrein. Male anche InterContinental Hotels Group (IHG) a Londra. L'attacco che ha portato all'uccisione della Guida Su ... startupitalia.eu

La guerra non è altrove: l'escalation colpisce Dubai e travolge le famiglieIl racconto di Alessandro Pavone: «Qualche giorno fa ero arrivato qui per girare un documentario. Poche ore dopo, il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran è esploso in una nuova, pericolosa escala ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Le comunicazioni includerebbero la localizzazione di navi da guerra, velivoli e altre installazioni militari, segnando un primo coinvolgimento diretto di Mosca nel conflitto, seppur in forma indiretta https://shorturl.at/U4Ae1 - facebook.com facebook

Il potere sovversivo della letteratura anche in tempo di guerra: il messaggio della scrittrice iraniana Azar Nafisi @azarnafisi @adelphiedizioni Ne scrive @fortelettrice x.com