Scuole chiuse per la cerimonia delle Paralimpiadi inserito anche il conservatorio

La prefettura di Verona ha deciso di chiudere le scuole all’interno e nelle zone limitrofe alla Zona Gialla per venerdì 6 marzo. La chiusura riguarda anche il conservatorio e coincide con la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Questa misura interessa le strutture scolastiche e culturali situate nelle aree coinvolte dall’evento. La decisione è stata comunicata ufficialmente in vista della manifestazione.

La prefettura di Verona ha disposto la chiusura delle scuole situate all’interno e nelle aree limitrofe alla Zona Gialla per la giornata di venerdì 6 marzo, in occasione della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. La decisione nasce dall’esigenza di garantire condizioni di sicurezza adeguate e di evitare una pressione eccessiva sulla viabilità cittadina, che sarebbe stata messa a dura prova dallo spostamento di circa tredicimila persone tra studenti, docenti e personale Ata, oltre che dalle modifiche alla circolazione previste per il passaggio della Fiamma Paralimpica. Nel novero degli istituti interessati dalla sospensione delle lezioni rientrano le scuole di ogni ordine e grado presenti nel centro storico. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Chiudono le scuole del centro storico per la cerimonia inaugurale delle ParalimpiadiL’avvicinarsi della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi porta con sé importanti misure di sicurezza per il centro storico di Verona.

Strade chiuse a Milano oggi per la cerimonia delle Olimpiadi 2026, serrate anche alcune fermate della metroPer il passaggio della fiaccola olimpica e la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026, fermate della metro e strade chiuse oggi venerdì 6...

Scuole chiuse a Verona per le Paralimpiadi: la lista ufficiale aggiornataScuole chiuse a Verona per le Paralimpiadi: ecco l'elenco aggiornato degli istituti coinvolti e la rettifica della Prefettura sulle Pacinotti ... veronaoggi.it

Terremoto, scuole chiuse a Catania e provinciaAl fine di controllare la presenza di eventuali danni, le scuole di Catania e provincia hanno disposto la sospensione delle attività didattiche per la giornata odierna. catania.liveuniversity.it

Terremoto: paura e scuole chiuse a Catania Tg Sicilia tutti i giorni alle 13:30, 20:00, 00:45 - sabato e domenica 8:00, 9:00, 13:30, 20:00, 00:45 su Antenna Sicilia - Canale 10 #antennasicilia #informazione #telegiornale #catania - facebook.com facebook

#Terremoto a #Catania: scossa alle 7.05 con ipocentro ai piedi del vulcano #Etna. Oggi le #scuole resteranno chiuse per precauzione. x.com