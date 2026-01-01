Il tempo di Francesco svelato il tema della dodicesima edizione del Festival del Medioevo di Gubbio

Dal 23 al 27 settembre 2026 si svolgerà la dodicesima edizione del Festival del Medioevo di Gubbio, dedicata quest’anno al tema “Il tempo di Francesco”. Un’occasione per approfondire aspetti storici, culturali e spirituali legati a Francesco d’Assisi e al suo tempo, attraverso una serie di eventi e iniziative che valorizzano il patrimonio medievale della città.

Non prendete impegni dal 23 al 27 settembre 2026 perché tornano i cinque giorni del Festival del Medioevo e quest’anno, non poteva essere altrimenti, il tema portante della dodicesima edizione sarà “Il tempo di Francesco”.Un viaggio all’alba del Duecento e lungo i decenni successivi per celebrare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - "Il tempo di Francesco", svelato il tema della dodicesima edizione del Festival del Medioevo di Gubbio Leggi anche: Giffoni Film Festival, svelato il tema dell'edizione 2026 Leggi anche: "Attraversiamo", svelato il tema del prossimo Festival del pensare contemporaneo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il tema di DeMusicAssisi è la tradizione musicale al tempo di Francesco d’Assisi: il 3 gennaio “Capodanno medievale” con banchetto storico - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.