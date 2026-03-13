Cerca di sottrarre una bimba di 2 anni alla madre | denunciata una 40enne

Una donna di circa 40 anni, cittadina brasiliana, è stata denunciata dalla polizia di Trieste dopo aver tentato di portare via una bambina di due anni mentre si trovava in braccio alla madre. L’episodio si è verificato in un luogo pubblico, e le forze dell’ordine sono intervenute prontamente. La donna è stata identificata e accompagnata in questura per le verifiche del caso.

Una donna di circa 40 anni, cittadina brasiliana, è stata denunciata dalla polizia di Stato di Trieste per aver provato a impossessarsi di una bimba di due anni mentre era in braccio alla madre. E’ successo ieri sera nel rione periferico di Roiano. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe tentato di sottrarre la bambina, ma la madre si sarebbe subito decisamente opposta. Successivamente si è allontanata ed è stata rintracciata poco dopo dagli agenti, allertati da alcuni passanti che avevano assistito alla scena, mentre era seduta ai tavolini di un bar nel quartiere. La donna, che appariva in instabilità psichica, dovrà rispondere di tentativo di sequestro di persona. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cerca di sottrarre una bimba di 2 anni alla madre: denunciata una 40enne Articoli correlati Cerca di strappare bimba di 2 anni dalle braccia della madre: donna denunciata a TriesteDagli accertamenti effettuati è emerso come la donna versava da tempo in una condizione di serio disagio psichico. Cerca di rapire una bambina di 2 anni dalle braccia della mamma, il papà tenta di linciarla: 40enne brasiliana denunciataTRIESTE - Una donna ha tentato di portare via una bambina di due anni dalle braccia della sua mamma. Una selezione di notizie su Cerca di sottrarre una bimba di 2 anni... Temi più discussi: La Famiglia del Bosco: Il fallimento del rispetto per l’infanzia tra ideologia e spettacolo; InstallFix: false guide di installazione CLI per installare infostealer; Monza, pugno in faccia per il telefonino: la Polizia individua un presunto responsabile; EPiC: Elvis Presley in Concert (2025) di Baz Luhrmann - Recensione. Cerca di sottrarre una bimba di 2 anni alla madre: denunciata una 40enneUna donna di circa 40 anni, cittadina brasiliana, è stata denunciata dalla polizia di Stato di Trieste per aver provato a impossessarsi di una bimba di due anni mentre era in braccio alla madre. E’ ... gazzettadelsud.it Cerca di sottrarre bimba di due anni alla madre: 40enne fermata e denunciataUna donna di circa 40 anni, cittadina brasiliana, è stata denunciata dalla Polizia per aver provato a prendere una bimba di due anni mentre era in braccio alla madre. E' successo ieri sera a Trieste, ... rainews.it Cerca di rapire una bambina di 2 anni dalle braccia della mamma, il papà tenta di linciarla: 40enne brasiliana denunciata - facebook.com facebook #TG2000 - #Ucraina, la difficile matassa di #Zelensky che vola da #Macron in cerca di rassicurazioni #13marzo #TV2000 x.com