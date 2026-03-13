C’era un’altra… Morte Enrica Bonaccorti l’ex marito alla camera ardente ma Caterina Balivo lo asfalta

Alla camera ardente di Enrica Bonaccorti, la conduttrice deceduta recentemente, sono presenti diverse persone tra cui l’ex marito, che si trova lì per renderle l’ultimo saluto. Tra i presenti anche Caterina Balivo, che si è distinta per aver espresso pubblicamente il suo pensiero nei confronti dell’ex marito. La sala è popolata di amici e colleghi che si sono riuniti per ricordarla.

Alla camera ardente di Enrica Bonaccorti in fila c’è anche Arnaldo Del Piave per dare l’ultimo saluto alla popolare e amatissima conduttrice. Il suo è un nome poco noto al grande pubblico: fu il marito di Enrica, ma non è il padre di Verdiana. Con lui, l’icona della tv degli anni ’80 e ’90 visse un capitolo intenso e doloroso, segnato anche dalla perdita di un figlio. Un pezzo di vita lontano dalle luci, ma rimasto incollato alla memoria. Ai microfoni de La volta buona, Del Piave ripercorre quella storia con un tono tra affetto e malinconia, sottolineando la libertà e l’energia che li univa. “Ci siamo conosciuti e dopo tre mesi ci siamo sposati a Las Vegas e poi abbiamo perduto un bambino”, racconta, ricordando un legame nato di slancio e diventato, nel tempo, un punto fermo per entrambi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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