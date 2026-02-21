Melina pronta a tornare in WWE | Servono le giuste condizioni

Melina ha annunciato di voler tornare in WWE, spiegando che le condizioni giuste sono fondamentali. La wrestler ha spiegato di essere pronta a riprendere l’attività solo se troverà un ambiente adatto e stimolante. Da tempo chiede un’occasione concreta per riprendere l’agonismo, ma non si sbilancia su tempistiche precise. Melina ha già fatto sapere di essere in attesa di segnali chiari da parte della federazione.

© Mondosport24.com - Melina pronta a tornare in WWE: "Servono le giuste condizioni

Melina guarda al futuro nel wrestling con cautela, senza chiudere definitivamente una porta. L’ipotesi di un ritorno in WWE viene valutata con metodo, privilegiando chiarezza sulle condizioni e sul ruolo proposto. Durante un colloquio con Going Ringside nel febbraio 2026, Melina ha chiarito di essere disposta a prendere in considerazione un incarico da manager, purché i dettagli contrattuali siano definiti in modo preciso. La quantità di impegni e le responsabilità inciderebbero sul giudizio finale. Se dovesse arrivare un’offerta, la valutazione sarebbe orientata a capire cosa include il contratto, quali obblighi e quali margini di flessibilità ci sarebbero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Leggi anche: WWE: Lynch vs WWE: Si rifiuta di tornare finché il risultato del WarGames Match non verrà invertito “Immaginiamo una manina che lo stringeva forte. Aiutateci a farlo tornare tra le braccia giuste”: l’appello per riportare a casa l’orsacchiotto di peluche perso in aeroportoUn orsacchiotto di peluche è stato smarrito all’aeroporto di Bari. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Conosci la PASTA DEI CORNUTI È un primo piatto molto veloce ed Elpidio ti spiega perché INGREDIENTI: 300g fettuccine 140g burro 90g parmigiano grattugiato q.b. pepe PREPARAZIONE: Metti a bollire la pasta. Quando è quasi pronta, scalda una - facebook.com facebook