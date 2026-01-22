Federica Torzullo l' ex marito confessa Roma tira dritto sulla zona 30 ASCOLTA il podcast di oggi 22 gennaio

In questa puntata di RomaTodaily, il podcast quotidiano, vengono affrontate le principali notizie di oggi, 22 gennaio 2026. Tra gli argomenti discussi, Federica Torzullo e l’ex marito, e le decisioni sulla zona 30 a Roma. La rassegna stampa, condotta da Matteo Torrioli e Valerio Valeri, offre un’analisi chiara e concisa degli eventi più rilevanti, disponibile su Spotify e altre piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.