Case popolari fatiscenti di Celleno Ater | Presto intervento Pnrr di riqualificazione

Le case popolari di Celleno sono in condizioni di completo degrado, con residenti che segnalano gravi problemi negli alloggi. L’Ater ha annunciato che presto sarà avviato un intervento di riqualificazione tramite il PNRR. La situazione è stata riportata da ViterboToday, che ha raccolto le testimonianze di chi vive in queste abitazioni. La questione riguarda diverse unità abitative situate nel territorio comunale.

L'azienda interviene dopo la segnalazione del degrado negli immobili di via don Daniele Pacetti: "È stato redatto un progetto di fattibilità tecnico-economica e a breve sarà pubblicato il bando di gara" Case popolari di Celleno in totale degrado. ViterboToday ha raccontato la vicenda di alcuni residenti alle prese con gravi problemi nelle abitazioni. Infiltrazioni d'acqua, cornicioni che crollano e nessuna illuminazione pubblica tra i problemi che giornalmente affrontano i residenti di via don Daniele Pacetti. Ma sulla questione Ater interviene e annuncia l'iter avviato per la ristrutturazione delle case. L'azienda fa... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

