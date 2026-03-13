Celebrazioni Pomarancio divisione | Il sindaco ostacola il comitato

Il gruppo consiliare Patto Comune ha presentato un’interrogazione riguardante le celebrazioni Pomarancio e una divisione interna, accusando il sindaco di ostacolare il lavoro del comitato organizzatore. La questione riguarda le modalità di gestione e le decisioni prese dall’amministrazione comunale in merito all’evento, che ha generato discussioni tra i membri del consiglio e la comunità locale.

POMARANCE Il gruppo consiliare Patto Comune ha presentato un’interrogazione per chiedere lumi all’amministrazione comunale su una scelta che la minoranza guidata da Leonardo Fedeli ritene "inspiegabile e profondamente sbagliata: il rifiuto di concedere alcuni spazi pubblici al comitato costituito per celebrare il 400° anniversario della morte del pittore Il Pomarancio". Nel capoluogo geotermico si è costituito un comitato con l’obiettivo di organizzare una serie di iniziative culturali dedicate a una delle figure artistiche più importanti legate alla storia del territorio. Il comitato ha predisposto un programma di grande rilievo: la... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Celebrazioni Pomarancio, divisione: "Il sindaco ostacola il comitato" Articoli correlati Celebrazioni per l’artista. PomarancioPOMARANCE Il Comune di Pomarance rende omaggio alla memoria imperitura di Cristoforo Roncalli, noto al mondo come il Pomarancio, pittore manierista... Leggi anche: Il Comitato al sindaco: "Dica ufficialmente no"