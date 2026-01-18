Il Comitato al sindaco | Dica ufficialmente no
Il comitato ‘Via Cerquelle’ si rivolge al sindaco di Cartoceto, chiedendo una posizione ufficiale di diniego rispetto al progetto di variante del Comune di Colli al Metauro. L’obiettivo è difendere i cittadini e contrastare la proposta di insediamento industriale di 30mila metri quadrati al confine con Lucrezia, ritenuta dannosa per il territorio. La richiesta mira a chiarire la posizione dell’amministrazione su questa importante questione.
"Una presa di posizione politica a difesa dei propri cittadini". La chiede all’amministrazione di Cartoceto il comitato ‘Via Cerquelle’, sorto per combattere il progetto di variante del Comune di Colli al Metauro finalizzato all’insediamento di una struttura industriale di 30mila metri quadrati al confine con Lucrezia. "Il comitato, a nome degli oltre 1000 iscritti – si legge in una nota del presidente Tommaso Marini - esprime profonda preoccupazione per l’atteggiamento ambiguo dell’amministrazione Andreoni riguardo al progetto di trasformazione da residenziale a industriale del comparto A.I.5c (nel territorio di Colli, ma inserito per tre lati in quello di Lucrezia, ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il Comitato al sindaco: Dica ufficialmente no.
