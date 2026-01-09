Il Comune di Pomarance dedica un progetto commemorativo per i 400 anni dalla scomparsa di Cristoforo Roncalli, noto come il Pomarancio. Artista manierista di rilievo, il suo contributo è parte integrante della storia culturale locale. L’iniziativa intende onorare la sua figura, sottolineando l’importanza del suo lascito artistico e il legame con il territorio di Pomarance.

POMARANCE Il Comune di Pomarance rende omaggio alla memoria imperitura di Cristoforo Roncalli, noto al mondo come il Pomarancio, pittore manierista di nobile estro le cui gesta artistiche si legano indissolubilmente al territorio, con l’approvazione di un ambizioso progetto celebrativo per i 400 anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 1626. La determina del 30 dicembre 2025 segna l’epilogo di un virtuoso percorso di coprogettazione con l’Associazione Turistica Pro Loco Pomarance Aps. L’iter, sbocciato dalla deliberazione di giunta del 13 novembre 2025 e proseguito con un avviso pubblico, ammissioni istruttorie e tavoli di lavoro nei giorni 22 e 29 dicembre, ha dato vita a un progetto definitivo che unisce visione amministrativa e passione associativa, recependo le linee guida ministeriali sulla co-pianificazione tra enti pubblici e terzo settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Celebrazioni per l’artista. Pomarancio

Leggi anche: A San Mercuriale le celebrazioni per la Messa dell'Artista

Leggi anche: Le celebrazioni del centenario. Luciano Caldari, sessanta quadri raccontano la storia di un artista

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nell’anno delle celebrazioni del bicentenario della nascita di (1825-1908), non poteva mancare un omaggio all’artista da parte del Museo della Grafica. Ecco dunque in arrivo la mostra . - facebook.com facebook