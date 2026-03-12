Giornata nazionale di preghiera per la pace | veglia in San Michele insieme alla comunità ortodossa

Venerdì 13 marzo si svolge la Giornata nazionale di preghiera per la pace, che sarà celebrata con una veglia nella chiesa di San Michele. Alla cerimonia partecipa anche la comunità ortodossa, insieme alla diocesi che ha accolto l’invito di papa Leone XIV e della Chiesa Italiana. L’evento coinvolge persone di diverse tradizioni religiose in un momento di preghiera condivisa.

L’appuntamento ad Arezzo è alle 20 davanti alla chiesa dei Santi Michele e Adriano lungo Corso Italia. Tutta la cittadinanza è invitata La diocesi accoglie l’invito di papa Leone XIV e della Chiesa Italiana per la Giornata di preghiera e di digiuno prevista per venerdì 13 marzo. Un unico coro per implorare il dono della pace in Medio Oriente e in tutti gli angoli della terra devastati dalla divisione, dalla distruzione e dalla morte, in particolare, sarà un’occasione per pregare perché si apra presto un cammino di pace stabile e duratura e perché quanti soffrono a causa della violenza e dell’odio, le vittime dei bombardamenti, i profughi, i feriti e le famiglie nel lutto trovino conforto nella solidarietà della comunità cristiana e nella speranza che viene da Dio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

