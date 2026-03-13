Cefalù sì al progetto per la strada di collegamento tra via Cirincione e via III Millennio

La Giunta comunale di Cefalù ha approvato due progetti che riguardano la viabilità e la riqualificazione del centro storico. Uno di questi prevede la realizzazione di una strada di collegamento tra via Cirincione e via III Millennio. L'intervento mira a migliorare la circolazione e il collegamento tra le aree interessate. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal municipio locale.

Via libera dalla Giunta comunale a due progetti. Tra gli interventi anche la riqualificazione di una porzione del centro storico. Previsti lavori per quasi 3 milioni La Giunta comunale di Cefalù ha approvato due importanti progetti che consentiranno di portare a compimento uno dei lavori più attesi sul fronte della viabilità stradale e di riqualificare una porzione del centro storico. Con la prima delibera è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della strada di collegamento tra la via Cirincione e la via III Millennio. L'intervento riguarda la costruzione di una nuova infrastruttura viaria, concepita per migliorare la connessione tra due parti di territorio urbano per ottimizzare la viabilità locale, anche in funzione della crescente domanda di mobilità interna.