Rogo a Palmi | 20 pompieri spegnono incendio al Sunset Beach Club

Durante la serata dedicata alla Festa della Donna a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, un incendio improvviso si è sviluppato al Sunset Beach Club. Ventidue vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, che hanno coinvolto parte della struttura. L’intervento è durato diverse ore, senza che si registrassero feriti o altre conseguenze rilevanti.

Un rogo improvviso ha scosso la località balneare di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, durante la serata dedicata alla Festa della Donna. Il Sunset Beach Club, struttura affacciata sul mare presso la Tonnara, è stato coinvolto dalle fiamme mentre accoglieva numerosi ospiti per la celebrazione. Nessuna vittima è stata registrata grazie all’evacuazione tempestiva dei clienti presenti nel locale, che include anche un ristorante e una pizzeria. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute immediatamente per domare le lingue di fuoco e garantire la sicurezza dell’intera area circostante. L’intervento dei soccorritori e la mobilitazione delle forze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

